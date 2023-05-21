Минэнерго сообщило о тесном сотрудничестве Белоруссии с МАГАТЭ при строительстве АЭС

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Виктор Каранкевич, министр энергетики Белоруссии, прокомментировал нынешнее сотрудничество страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении строительства первой АЭС, назвав его плодотворным и действительно близким. Об этом информирует телеканал "Беларусь 1".

Фото: РИА Новости

"Мы находимся в тесном контакте с МАГАТЭ. То, что было рекомендовано для стран-новичков, выполнено".

Итоги работы отдельных миссий были положительно отмечены с обеих сторон.

Напомним, что 13 мая 2023 года ведомство под руководством Каранкевича сообщило о подключении второго энергоблока АЭС к энергосистеме Белоруссии.