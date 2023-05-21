Виктор Каранкевич, министр энергетики Белоруссии, прокомментировал нынешнее сотрудничество страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении строительства первой АЭС, назвав его плодотворным и действительно близким. Об этом информирует телеканал "Беларусь 1".
"Мы находимся в тесном контакте с МАГАТЭ. То, что было рекомендовано для стран-новичков, выполнено".
Итоги работы отдельных миссий были положительно отмечены с обеих сторон.
Напомним, что 13 мая 2023 года ведомство под руководством Каранкевича сообщило о подключении второго энергоблока АЭС к энергосистеме Белоруссии.
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