EADaily: Финляндия могла перейти на получение российского СПГ по новому маршруту

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Финляндия могла перейти на получение российского газа по новому маршруту. Зафрахтованные финской компанией Gasum танкеры загружаются в испанском терминале, куда доставляют сжиженный газ с "Ямал СПГ". Об этом пишет издание EADaily.

Фото: news2.ru

Долгосрочный контракт с российской компанией продолжает действовать, сообщили в Gasum, заявив, что за это время они получили СПГ из других источников.

Российские компании не комментируют ситуацию, однако, вполне возможно, Финляндия продолжает получать российский сжиженный газ — только с "Ямал СПГ", отмечают авторы статьи.

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