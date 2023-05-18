Финляндия могла перейти на получение российского газа по новому маршруту. Зафрахтованные финской компанией Gasum танкеры загружаются в испанском терминале, куда доставляют сжиженный газ с "Ямал СПГ". Об этом пишет издание EADaily.
Долгосрочный контракт с российской компанией продолжает действовать, сообщили в Gasum, заявив, что за это время они получили СПГ из других источников.
Российские компании не комментируют ситуацию, однако, вполне возможно, Финляндия продолжает получать российский сжиженный газ — только с "Ямал СПГ", отмечают авторы статьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.