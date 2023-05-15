Во время активных боевых действий на востоке Украины был ликвидирован боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Цымбалюк. Он был также известен как талантливый футболист из Ровенской области.
Прежде чем присоединиться к рядам боевиков, Цымбалюк активно играл за несколько команд и являлся одним из самых успешных бомбардиров и игроков в Ровенском районе. Он принимал участие во многих футбольных соревнованиях на областном и национальном уровне. Информацию о его гибели опубликовало издание "Русская Весна", ссылаясь на украинские СМИ.
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