РВ: в ходе СВО уничтожен боевик ВСУ, футболист Михаил Цымбалюк

Во время активных боевых действий на востоке Украины был ликвидирован боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Цымбалюк. Он был также известен как талантливый футболист из Ровенской области.

Фото: www.sports. ru

Прежде чем присоединиться к рядам боевиков, Цымбалюк активно играл за несколько команд и являлся одним из самых успешных бомбардиров и игроков в Ровенском районе. Он принимал участие во многих футбольных соревнованиях на областном и национальном уровне. Информацию о его гибели опубликовало издание "Русская Весна", ссылаясь на украинские СМИ.