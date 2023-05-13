Sohu: Польша может стать частью России из-за провокаций с Калининградом

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Польша планирует захватить Калининградскую область и первый шаг к этому уже сделан. Варшава переименовала самый крупный западный город России в Крулевец. Однако данная провокация со стороны польской власти может повлечь за собой серьёзные последствия. Об этом заявили китайские аналитики в материале Sohu.

Фото: visaapp.ru

Польша не остановится на одном лишь переименовании Калининграда, поскольку город является бельмом на глазу у Запада.

"Варшава решила пойти по тому же пути деруссификации, по которому шёл Киев. Сначала стирается принадлежность объекта к России и русской культуре, потом предаётся забвению история, а после начинается стадия оспаривания прав на объект", — указали эксперты.

Москва будет вынуждена отреагировать на действия Варшавы и начать борьбу за свои территории с агрессором. Однако до прямого столкновения за Калининград ещё далеко, поэтому России следует ответить дипломатическим путём, считают аналитики.

"Если Варшава продолжит тянуть свои руки к Калининграду, Москве, возможно, следует снова сделать Польшу частью России. Тем более что таким образом поляки достигнут желаемого и объединятся с Калининградской областью, пусть и под флагом РФ", — отмечается в публикации.

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