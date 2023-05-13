Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств: помощь узким специалистам
Врачи предупредили о трех опасных для почек привычках
Советская актриса Зоя Зелинская: "Анатолий Папанов завязал с алкоголем, поклявшись на крови"
Шурыгин назвал четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и истребителя Су-34
Генерал ВСУ Кривонос: Украине тяжело противостоять великой российской армии
FP: НАТО посылает России сигнал военными учениями "Весенний шторм" в Эстонии
МК: сбежавшая из ЕС Ольга Будина сильно изменилась и призналась в любви 90-летнему режиссёру
Newsweek: подводные лодки ВМФ РФ несут серьёзную угрозу странам НАТО
Диетолог назвал четыре алкогольных напитка, в которых меньше всего калорий

Sohu: Польша может стать частью России из-за провокаций с Калининградом

1:19
Мир

Польша планирует захватить Калининградскую область и первый шаг к этому уже сделан. Варшава переименовала самый крупный западный город России в Крулевец. Однако данная провокация со стороны польской власти может повлечь за собой серьёзные последствия. Об этом заявили китайские аналитики в материале Sohu.

Sohu: Польша может стать частью России из-за провокаций с Калининградом
Фото: visaapp.ru

Польша не остановится на одном лишь переименовании Калининграда, поскольку город является бельмом на глазу у Запада.

"Варшава решила пойти по тому же пути деруссификации, по которому шёл Киев. Сначала стирается принадлежность объекта к России и русской культуре, потом предаётся забвению история, а после начинается стадия оспаривания прав на объект", — указали эксперты.

Москва будет вынуждена отреагировать на действия Варшавы и начать борьбу за свои территории с агрессором. Однако до прямого столкновения за Калининград ещё далеко, поэтому России следует ответить дипломатическим путём, считают аналитики.

"Если Варшава продолжит тянуть свои руки к Калининграду, Москве, возможно, следует снова сделать Польшу частью России. Тем более что таким образом поляки достигнут желаемого и объединятся с Калининградской областью, пусть и под флагом РФ", — отмечается в публикации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Военный стратег: "Или мы применим ядерное оружие, или проиграем"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артистки выступают в России.

РИАН составило список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Залужный сделал жёсткое заявление об украинской армии и пропал
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
ВС РФ ударили по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 — MWM
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Врачи предупредили о трех опасных для почек привычках
Советская актриса Зоя Зелинская: "Анатолий Папанов завязал с алкоголем, поклявшись на крови"
Шурыгин назвал четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и истребителя Су-34
Генерал ВСУ Кривонос: Украине тяжело противостоять великой российской армии
FP: НАТО посылает России сигнал военными учениями "Весенний шторм" в Эстонии
МК: сбежавшая из ЕС Ольга Будина сильно изменилась и призналась в любви 90-летнему режиссёру
Newsweek: подводные лодки ВМФ РФ несут серьёзную угрозу странам НАТО
Диетолог назвал четыре алкогольных напитка, в которых меньше всего калорий
По собственной глупости: как водители портят двери своих машин
Рогозин допустил применение на Украине тактического ядерного оружия ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников