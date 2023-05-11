Российские военнослужащие должны будут "адекватно ответить" на поставки Британией Киеву ракет большой дальности. Об этом проинформировал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль "весьма негативно" воспринял информацию о поставках подобного вооружения киевскому режиму, подчеркнул Песков.
Напомним, о предоставленных Лондоном Украине крылатых ракетах Storm Shadow, стреляющих на расстояние свыше 250 километров, ранее сообщили источники британских массмедиа.
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