Илон Маск: начался запуск пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter

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В социальной сети Twitter, владельцем которой является бизнесмен Илон Маск, начала работу функция шифрования личных сообщений. Об этом сообщил сам предприниматель.

Фото: engadget.com

«Только что запущена пробная версия шифрования личных сообщений. Попробуйте ее, но пока не доверяйте ей».

Напомним, что ранее Маск негативно отозвался о мессенджере WhatsApp, сказав, что ему нельзя доверять.