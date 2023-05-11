В социальной сети Twitter, владельцем которой является бизнесмен Илон Маск, начала работу функция шифрования личных сообщений. Об этом сообщил сам предприниматель.
«Только что запущена пробная версия шифрования личных сообщений. Попробуйте ее, но пока не доверяйте ей».
Напомним, что ранее Маск негативно отозвался о мессенджере WhatsApp, сказав, что ему нельзя доверять.
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