На Камчатке двоих военных приговорили к двум годам тюрьмы за отказ участвовать в спецоперации

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В 35-м гарнизонном военном суде Петропавловска-Камчатского вынесен приговор двум военнослужащим, отказавшимся принимать участие в военной спецоперации на территории Украины. Из сообщения судебной инстанции следует, что обоим военным назначено наказание в виде двух с половиной лет в колонии-поселении.

Фото: potokmedia.ru

Российские военнослужащие осуждены по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ. Речь идёт о неисполнении приказа начальства и об отказе от участия в военных действиях, уточнили в ведомстве.