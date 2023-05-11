В 35-м гарнизонном военном суде Петропавловска-Камчатского вынесен приговор двум военнослужащим, отказавшимся принимать участие в военной спецоперации на территории Украины. Из сообщения судебной инстанции следует, что обоим военным назначено наказание в виде двух с половиной лет в колонии-поселении.
Российские военнослужащие осуждены по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ. Речь идёт о неисполнении приказа начальства и об отказе от участия в военных действиях, уточнили в ведомстве.
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