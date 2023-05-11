Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты рассказали о причинах почечной недостаточности у кроликов
Офицер Дэвис: США затянут украинский конфликт как можно дольше — цена будет высока
"Барселона" официально объявила об уходе Серхио Бускетса
Роман Широков высказался о низком уровне клубов РПЛ
Умерла легенда мексиканского футбола — Антонио Карбахаль
"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ
Песков объяснил, почему Россия медленно продвигается в СВО
"Интер" 3 раза подряд впервые с 1980 года всухую обыграл "Милан"
Власти Молдавии придумали хитрый план по газу: намеренно "задрали" цены

"РВ": Киев резко ответил на заявление Ватина по "мирной миссии" — Зеленский благословения не давал

0:43
Мир

Украинских властей возмутило заявление Ватикана о существовании "мирной миссии" по урегулированию украинского конфликта. В Киеве заявили, что переговоры за спиной "не допустимы" и президент страны Владимир Зеленский на это "благословения" не давал.

"РВ": Киев резко ответил на заявление Ватина по "мирной миссии" — Зеленский благословения не давал
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Как пояснили в Ватикане, и Москву, и Киев проинформировали о существовании "мирной миссии", инициированной Папой Римским Франциском.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — цитирует украинского чиновника, близкого к ситуации "Русская весна".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
Последние материалы
Офицер Дэвис: США затянут украинский конфликт как можно дольше — цена будет высока
"Барселона" официально объявила об уходе Серхио Бускетса
Роман Широков высказался о низком уровне клубов РПЛ
Умерла легенда мексиканского футбола — Антонио Карбахаль
"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ
Песков объяснил, почему Россия медленно продвигается в СВО
"Интер" 3 раза подряд впервые с 1980 года всухую обыграл "Милан"
Власти Молдавии придумали хитрый план по газу: намеренно "задрали" цены
В Эстонии запустили боевые истребители США F-22 Raptor
Песков: Россия в ходе спецоперации изучает оружие Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников