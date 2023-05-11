Украинских властей возмутило заявление Ватикана о существовании "мирной миссии" по урегулированию украинского конфликта. В Киеве заявили, что переговоры за спиной "не допустимы" и президент страны Владимир Зеленский на это "благословения" не давал.
Как пояснили в Ватикане, и Москву, и Киев проинформировали о существовании "мирной миссии", инициированной Папой Римским Франциском.
"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — цитирует украинского чиновника, близкого к ситуации "Русская весна".
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