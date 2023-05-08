В Госдепе США дали комментарий относительно слов главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, обещающего "убивать русских в любой точке мира", пока Киев не одержит победу.
Как заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, Вашингтон не одобряет терактов и диверсий в отношении гражданских лиц, будь они русскими или украинцами.
"Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света", — сказал Патель в ходе брифинга, дав ответ на вопрос корреспондента РИА Новости.
Патель подчеркнул, что США были и остаются верны этой позиции.
Ранее Буданов в эфире Yahoo News заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
В России эти слова назвали чудовищными. В Кремле обратили внимание, что сказанное Будановым лишний раз подтверждает, что Украина выступает не только в роли "спонсора, но также и организатора международного терроризма".
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