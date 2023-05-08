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Песков назвал чудовищным заявление начальника ГУР Украины Буданова об убийстве россиян

1:02
Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл чудовищным заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова об убийстве русских.

Песков назвал чудовищным заявление начальника ГУР Украины Буданова об убийстве россиян
Фото: Kremlin.ru

Он считает, что слова главы украинской разведки в очередной раз доказывают, что Киев — это не только спонсор терроризма, но и непосредственный организатор запрещённой деятельности. По его мнению, высказывание руководителя ГУР даёт "важную характеристику" нынешнему режиму на Украине.

"Это действительно чудовищное заявление", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Буданов сообщил, что Киев "убивал русских" и продолжит это делать "в любой точке мира до полной победы Украины".

6 мая в Нижегородской области произошло покушение на российского писателя и ополченца Захара Прилепина. Злоумышленник заложил под капот автомобиля самодельное взрывное устройство. Прилепин получил серьёзные ранения, а его водитель скончался на месте ЧП.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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