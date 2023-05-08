Песков назвал чудовищным заявление начальника ГУР Украины Буданова об убийстве россиян

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл чудовищным заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова об убийстве русских.

Фото: Kremlin.ru

Он считает, что слова главы украинской разведки в очередной раз доказывают, что Киев — это не только спонсор терроризма, но и непосредственный организатор запрещённой деятельности. По его мнению, высказывание руководителя ГУР даёт "важную характеристику" нынешнему режиму на Украине.

"Это действительно чудовищное заявление", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее Буданов сообщил, что Киев "убивал русских" и продолжит это делать "в любой точке мира до полной победы Украины".

6 мая в Нижегородской области произошло покушение на российского писателя и ополченца Захара Прилепина. Злоумышленник заложил под капот автомобиля самодельное взрывное устройство. Прилепин получил серьёзные ранения, а его водитель скончался на месте ЧП.

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