Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл чудовищным заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова об убийстве русских.
Он считает, что слова главы украинской разведки в очередной раз доказывают, что Киев — это не только спонсор терроризма, но и непосредственный организатор запрещённой деятельности. По его мнению, высказывание руководителя ГУР даёт "важную характеристику" нынешнему режиму на Украине.
"Это действительно чудовищное заявление", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее Буданов сообщил, что Киев "убивал русских" и продолжит это делать "в любой точке мира до полной победы Украины".
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