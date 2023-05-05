Правительство Венгрии намерено сохранить свой внешнеполитический суверенитет и не позволит Евросоюзу вмешиваться в дела государства. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, добавив, что страна готова бороться с прогрессивной международной политикой, которой следуют лидеры ЕС.
"Венгерская внешняя политика останется суверенной и будет вырабатываться только на основе национальных интересов"
Политик также отметил, что представители Евросоюза к текущему моменту делают упор лишь на "пропаганду войны", проходящей на территории Украины. В связи с этим происходит разделение мнений, касаемо национальных интересов других стран.
Напомним, что ранее в ходе международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште Сийярто настоятельно попросил посла США в Венгрии прекратить пропаганду войны.
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