Руководитель французского МИД Катрин Колонна проинформировала сегодня о том, что в Париже готовят очередной пакет военной помощи киевскому режиму.
По словам Колонны, прежде всего, это будут гаубицы Caesar, эффективность которых восхищает боевиков ВСУ. Кроме того, Франция поставит Украине системы ПВО, боеприпасы и бронемашины.
В интервью радиостанции France Inter министр акцентировала внимание на том, что Париж должен продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы тот мог перейти в контрнаступление.
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