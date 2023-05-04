Глава МИД Франции Колонна: Париж готовит очередной пакет помощи для Киева

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Руководитель французского МИД Катрин Колонна проинформировала сегодня о том, что в Париже готовят очередной пакет военной помощи киевскому режиму.

Фото: фейсбук

По словам Колонны, прежде всего, это будут гаубицы Caesar, эффективность которых восхищает боевиков ВСУ. Кроме того, Франция поставит Украине системы ПВО, боеприпасы и бронемашины.

В интервью радиостанции France Inter министр акцентировала внимание на том, что Париж должен продолжать оказывать помощь Киеву, чтобы тот мог перейти в контрнаступление.