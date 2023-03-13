Журналисты рассказали о последствиях введения санкций и военной поддержки стран для США. По информации СМИ, Вашингтон неизбежно теряет контроль.
Как написали в Global Times, американские власти для установления доминирования используют высокие технологии и доступ к рынкам. В качестве последствия такой политики в издании привели исчерпание ресурсов.
"Погоня за прибылью зашла слишком далеко. Из-за этого разрушатся финансовые пирамиды США", — добавили журналисты.
По их данным, закрытие банков SVB, Signature Bank и Silvergate негативно скажется на всём финансово-технологическом секторе страны.
В GT сравнили санкции и военную помощь другим государствам с рычагами, которые сломаются из-за большого количества напряжения.
Ранее СМИ отметили крупные траты США на оборону. Этот шаг сигнализирует о приближении мировой войны, предупредили в издании.
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