Global Times: санкции и военная помощь другим странам со стороны США обернётся против Вашингтона

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Журналисты рассказали о последствиях введения санкций и военной поддержки стран для США. По информации СМИ, Вашингтон неизбежно теряет контроль.

Как написали в Global Times, американские власти для установления доминирования используют высокие технологии и доступ к рынкам. В качестве последствия такой политики в издании привели исчерпание ресурсов.

"Погоня за прибылью зашла слишком далеко. Из-за этого разрушатся финансовые пирамиды США", — добавили журналисты.

По их данным, закрытие банков SVB, Signature Bank и Silvergate негативно скажется на всём финансово-технологическом секторе страны.

В GT сравнили санкции и военную помощь другим государствам с рычагами, которые сломаются из-за большого количества напряжения.

Ранее СМИ отметили крупные траты США на оборону. Этот шаг сигнализирует о приближении мировой войны, предупредили в издании.