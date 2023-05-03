Уровень безработицы в еврозоне в марте текущего года упал до отметки в 6,5 процента. В феврале был зафиксирован показатель 6,6 процента, напомнили в статистическом управлении ЕС. Аналитики Trading Economics констатировали, что подобного изменения не ожидали.
Следует отметить, что высочайший уровень безработицы среди всех стран Европы с крупнейшими экономиками наблюдался в марте в Испании. На втором месте — Италия, а третью позицию рейтинга занимает Франция. Наиболее низкая безработица — в Германии.
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