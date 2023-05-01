Экс-премьеру Великобритании выставили счет за пропажу тапочек из правительственного особняка

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Бывшая глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила счет на 12 тыс. фунтов от правительства Соединенного королевства, после того как съехала из резиденции на Чивнинг-хаус. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Трасс попросили оплатить стоимость тапочек, банных халатов и продуктов питания, которые пропали из особняка, сразу после ее перевода на другое место работы, пишет Daily Mail.

Известно, что Трасс использовала Чивнинг-хаус для встреч с друзьями и знакомыми. При этом обычные чаепития нередко перерастали в шумные вечеринки.

Персонал особняка сообщил правительству Великобритании о пропаже вещей, что стало основанием для выставления счета.