Боевики ВСУ попытались оправдаться за убийство мирного украинского рыбака под Херсоном

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Украинские соцсети распространяют жестокий видеоролик, в котором мирный рыбак из пригорода Херсона на надувной лодке становится жертвой ракеты ВСУ.

Боевики из 192-го тербата украинской армии увидели с разведовательного дрона рыбака, плывущего на лодке по Днепру. Заподозрив в нём российского диверсанта, они вызвали по обнаруженной цели огонь артиллерии. Несмотря на отчаянные жесты мужчины, который пытался показать свои мирные намерения, он был убит прямым попаданием ракеты.

Пользователи интернета указали авторам ролика, что подобная выходка является военным преступлением и виновным грозит трибунал.

В ответ на это украинские военнослужащие заявили, что в лодке у рыбака можно разглядеть РПГ, а рукав его куртки украшает символ "Z". Как оказалось, вместо гранатомёта на дне "дутика" лежал тубус для спиннинга, а нашивка "N" является фирменным знаком производителя одежды New Balance.

Ранее американские аналитики назвали три причины для провала будущего контрнаступления ВСУ.

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