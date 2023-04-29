Dissident Voice: неудача России в ООН обернулась сокрушительным поражением США

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Некоторое время назад Россия предложила в ООН проект резолюции, которая предусматривала создание комиссии по расследованию инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По итогам голосования Совбеза ООН, резолюция принята не было — но не всё так просто, отмечает издание Dissident Voice.

Резолюция получила поддержку только трёх государств, тогда как для её принятия была необходима поддержка не менее девяти государств, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Поддержали резолюцию Россия, Бразилия и Китай. Воздержались Албания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Швейцария, Великобритания, США, Франция, Эквадор, Япония.

На Западе результаты голосования трактуют как неудачу России. Но если присмотреться к цифрам, то всё не столь однозначно, подчёркивает Dissident Voice.

Если судить по численности населения мира, то эта резолюция получила подавляющую поддержку. За высказались 72 процента, воздержались 28 процентов. То есть голосование стало не неудачей России, а сокрушительным провалом Соединённых Штатов, отмечает Dissident Voice.

"Что примечательно, так это то, что для этого голосования, как и для предыдущих голосований ГА ООН, никакие закулисные убеждения, уговоры, подкуп или угрозы, которые могли использовать Соединённые Штаты, не помогли им завоевать поддержку большей части населения мира. Это сокрушительное поражение не России, а мягкой силы США", — подчёркивает издание.

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