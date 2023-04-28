Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявления премьера Молдавии Дорина Речана, согласно которым власти страны не позволят президенту Владимиру Путину и другим официальным лицам РФ посещать республику.
"Страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей родины", — подчеркнул экс-лидер России в своём Telegram-канале.
Вместе с этим зампред СБ заявил, что власти РФ и не планировали совершать рабочие поездки в Молдавию. По мнению чиновника, диалог с представителями Кишинёва бессмысленный. Также Медведев призвал политиков уважать суверенитет непризнанного Приднестровья.
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