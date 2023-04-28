Медведев заявил, что Молдавия как страна не существует, поскольку она продана Румынии

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявления премьера Молдавии Дорина Речана, согласно которым власти страны не позволят президенту Владимиру Путину и другим официальным лицам РФ посещать республику.

"Страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей родины", — подчеркнул экс-лидер России в своём Telegram-канале.

Вместе с этим зампред СБ заявил, что власти РФ и не планировали совершать рабочие поездки в Молдавию. По мнению чиновника, диалог с представителями Кишинёва бессмысленный. Также Медведев призвал политиков уважать суверенитет непризнанного Приднестровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.