Президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован

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Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом сообщили журналисты сербского портала B92.

"Президент Сербии был экстренно доставлен в больницу", — отмечается в материале.

Однако на данный момент подробности госпитализации неизвестны.

Вучич неоднократно говорил о том, что Белград остался без союзников, поскольку отказался вводить антироссийские санкции и поставлять Киеву оружие.

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