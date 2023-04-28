Президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован

Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом сообщили журналисты сербского портала B92.
"Президент Сербии был экстренно доставлен в больницу", — отмечается в материале.
Однако на данный момент подробности госпитализации неизвестны.
Вучич неоднократно говорил о том, что Белград остался без союзников, поскольку отказался вводить антироссийские санкции и поставлять Киеву оружие.
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