24ur.com: Словения тайно отправила ВС Украины бронемашины Valuk

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Правительство Словении отправило тайно на Украину 20 бронемашин типа Pandur. Об этом сообщает издание 24ur.com со ссылкой на источники.

Операция по транспортировке бронетехники Киеву завершилась на прошлой неделе и длилась несколько месяцев, включая подготовку и обслуживание машин. Они были доставлены на Украину через одну из близлежащих стран после загрузки на стратегический транспортный самолёт С17, который способен вместить до четырёх Valuk.

По мнению авторов публикации, данные бронемашины могут быть использованы украинской армией в контрнаступлении. Valuk предназначены для перевозки пехоты и являются модернизированной версией австрийских Pandur 6x6. Они оснащены 40-мм АГС, 12,7-мм пулемётами MG, 25-мм пушкой M242 Bushmaster или 120-мм миномётом.

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