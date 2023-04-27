Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Прихватите скотч в дорогу: что делать, когда камень попал в лобовое стекло
Жена уволенного с Первого канала Дмитрия Диброва пожаловалась на неудачи в семье
Блогер Елена Блиновская задержана по уголовному делу о неуплате 918 млн рублей налогов
Гастрольный тур дочери Алла Пугачёвой Орбакайте 9 Мая отменили в Германии
Осудившему СВО комику Даниле Поперечному не дали говорить гадости о России со сцены в Ташкенте
Эксперт Танкаев объяснил, зачем РФ сохраняет транзит газа через Украину
Су-25 уничтожили замаскированные позиции боевиков ВСУ в зоне СВО
Марочко: в Артёмовске тела боевиков ВСУ прячут в подвалах для сокрытия потерь Киева
Читатели Spiegel назвали Китай лучшим посредником между Россией и Украиной

24ur.com: Словения тайно отправила ВС Украины бронемашины Valuk

1:01
Мир

Правительство Словении отправило тайно на Украину 20 бронемашин типа Pandur. Об этом сообщает издание 24ur.com со ссылкой на источники.

24ur.com: Словения тайно отправила ВС Украины бронемашины Valuk

Операция по транспортировке бронетехники Киеву завершилась на прошлой неделе и длилась несколько месяцев, включая подготовку и обслуживание машин. Они были доставлены на Украину через одну из близлежащих стран после загрузки на стратегический транспортный самолёт С17, который способен вместить до четырёх Valuk.

По мнению авторов публикации, данные бронемашины могут быть использованы украинской армией в контрнаступлении. Valuk предназначены для перевозки пехоты и являются модернизированной версией австрийских Pandur 6x6. Они оснащены 40-мм АГС, 12,7-мм пулемётами MG, 25-мм пушкой M242 Bushmaster или 120-мм миномётом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Запад готовит рекордную помощь Украине
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Под Артёмовском ВСУ несут страшные потери: опубликована переписка военного ВСУ

ВСУ несут большие потери под Артёмовском.

Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях под Артёмовском
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
Тихий кошмар ВСУшника. Снайпер ВС РФ рассказал про охоту в зоне СВО
Тихий кошмар ВСУшника. Снайпер ВС РФ рассказал про охоту в зоне СВО
Последние материалы
Глава МИД РФ Сергей Лавров включил США "отрезвляющий холодный душ"
Bild*: Киев готовил покушение на Путина под Москвой беспилотником с 17-ю кг взрывчатки
РИА Новости: в Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением
Mysl Polska: готовящееся контрнаступление ВСУ можно сравнить с Курской битвой
Сорокин: Генштаб ВСУ и НАТО в панике из-за новой тактики России в Артёмовске
The Scotsman: у Зеленского осталось всего шесть месяцев, чтобы добиться победы над Россией
Летевший из Архангельска в Нарьян-Мар самолёт ударился о полосу при посадке
Володин перечислил "заслуги" Байдена: расклад не в его пользу
Американские ученые разработали очки со встроенным сонаром
Китай "ставит" на золото в качестве альтернативы доллару для столкновения с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников