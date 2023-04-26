В МИД КНР отреагировали на поставки Великобританией танковых снарядов Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала поставки Великобританией Украине танковых снарядов с объединенным ураном. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению дипломата, стороны конфликта не должны подливать масла в огонь, а наоборот должны снизить напряженность.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая считают, что стороны должны способствовать дипломатическому решению конфликта и не допускать дальнейшей эскалации.