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В МИД КНР отреагировали на поставки Великобританией танковых снарядов Украине

0:30
Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала поставки Великобританией Украине танковых снарядов с объединенным ураном. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД КНР отреагировали на поставки Великобританией танковых снарядов Украине

По мнению дипломата, стороны конфликта не должны подливать масла в огонь, а наоборот должны снизить напряженность.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая считают, что стороны должны способствовать дипломатическому решению конфликта и не допускать дальнейшей эскалации.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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