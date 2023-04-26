Американская компания Mattel, производитель игрушек, выпустила новую куклу Барби с синдромом Дауна.
Первая в своем роде кукла была разработана совместно с медицинскими работниками. Она включает новую скульптуру лица и тела, которая иллюстрирует особенности внешности женщин с генетическим заболеванием, такими как низкий рост и удлиненное туловище, передает ТАСС.
Новая кукла является частью линейки Barbie Fashionistas, которая знакомит детей с различными особенностями человеческого тела. В частности, в линейке уже представлены куклы с протезом ноги, девушка со слуховым аппаратом, Барби в инвалидной коляске.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.