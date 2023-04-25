Медведев уверен, что отношения России и Китая ждёт великое будущее

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С учетом нынешней динамики развития экономико-политических взаимосвязей между РФ и КНР зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев с уверенностью заявил, что отношения двух стран ожидает блестящее будущее.

"С Китаем нас связывают дружеские, особые отношения, как принято называть — отношения стратегического партнёрства"

Напомним, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что отношения между Пекином и Москвой должны оставаться за рамками двух государств: никто не имеет права вмешиваться в их "союз".