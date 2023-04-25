Политика действующего президента Америки Джо Байдена стала причиной превращения страны в "миграционную свалку". Такое мнение выразил экс-лидер США Дональд Трамп.
"Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками"
Ранее сообщалось о караване 3-х тысяч мигрантов, шествовавших из Центральной и Южной Америки (мексиканского города Тапачула) в направление границ США.
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