Трамп назвал США "свалкой" из-за проводимой Байденом миграционной политики

Политика действующего президента Америки Джо Байдена стала причиной превращения страны в "миграционную свалку". Такое мнение выразил экс-лидер США Дональд Трамп.

"Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками"

Ранее сообщалось о караване 3-х тысяч мигрантов, шествовавших из Центральной и Южной Америки (мексиканского города Тапачула) в направление границ США.