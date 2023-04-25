TAC: США несут ответственность за планы Зеленского наносить удары вглубь России

США понесут ответственность за любые агрессивные действия президента Украины Владимира Зеленского, который пытается вывести конфликт с Россией на мировой уровень. Об этом заявил американский политолог Брэдли Девлин.

Информация о том, что Вашингтон попросил Киев не наносить удары по российской территории на годовщину начала спецоперации, доказывает, что США не справляются с контролем над Украиной.

"Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. Разве это не планы мировой войны?" — задался вопросом журналист в материале The American Conservative (TAC).

Девлин подчеркнул, что именно США ведут противостояние с Россией, а Украина — всего лишь площадка по отмыванию денег американской элиты. Однако финансирование киевского режима усугубит положение Вашингтона, считает политолог.

"Головы должны полететь по Пентагону, Государственному департаменту и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным", — заключил он.

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