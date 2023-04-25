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TAC: США несут ответственность за планы Зеленского наносить удары вглубь России

Мир

США понесут ответственность за любые агрессивные действия президента Украины Владимира Зеленского, который пытается вывести конфликт с Россией на мировой уровень. Об этом заявил американский политолог Брэдли Девлин.

TAC: США несут ответственность за планы Зеленского наносить удары вглубь России

Информация о том, что Вашингтон попросил Киев не наносить удары по российской территории на годовщину начала спецоперации, доказывает, что США не справляются с контролем над Украиной. 

"Украина хочет расширить масштабы конфликта за пределы континентальной Европы. Разве это не планы мировой войны?" — задался вопросом журналист в материале The American Conservative (TAC).

Девлин подчеркнул, что именно США ведут противостояние с Россией, а Украина — всего лишь площадка по отмыванию денег американской элиты. Однако финансирование киевского режима усугубит положение Вашингтона, считает политолог.  

"Головы должны полететь по Пентагону, Государственному департаменту и Белому дому за то, что они слепо ввязались в конфликт, который Украина хочет сделать глобальным", — заключил он.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут (Без лжи и пропаганды)
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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