Президент Чехии Павел считает, что Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

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Китай не планирует предпринимать какие-то меры для завершения конфликта на Украине. Более того, КНР не заинтересован в его разрешении в короткие сроки. Таково мнение президента Чехии Петра Павела.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок"

По мнению лидера Чехии, Пекин "каждый день извлекает уроки из конфликта".

Напомним, что 24 февраля текущего года МИД КНР опубликовал документ "мирного плана", в котором содержатся предложения по урегулированию ситуации на Украине. Некоторые положения, как сообщает замглавы МИД России Михаил Галузин, могут стать фундаментом при формировании документа о завершении боевых действий.