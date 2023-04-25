Newsweek: генерал США Ходжес проинформировал, как Украина вернёт себе Крым

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

У ВСУ достаточно сил, чтобы отрезать полуостров Крым от территории остальной России, окружить имеющиеся там подразделения ВС РФ и оккупировать территорию, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его словам, первым ударом Киев отрежет Крым от "наземного моста" в Херсонской области, чтобы затем взять в кольцо российские войска на полуострове.

"Когда вы смотрите на карту, он (Крым. — Прим. ред.) больше походит на ловушку или, может быть, тупик для русских. Можно изолировать их силы, сначала перерезав сухопутный мост", — пояснил Ходжес в интервью изданию Newsweek.

Он заверил, что разведка ВСУ прекрасно знает о происходящем на этой территории, причём с данными Киеву помогают США и Великобритания.

Далее, считает генерал, украинская армия нанесёт удары по ВС РФ в Крыму и после этого оккупирует полуостров.

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