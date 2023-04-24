Newsweek: Киев ждёт унизительное будущее в случае провала контрнаступления

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Большая часть стран планеты, за исключением членов коллективного Запада, мечтает, чтобы Украина, наконец, пропала из мировой повестки. Об этом пишет журналист Дэниэл Депетрис в материале для издания Newsweek.

Обозреватель подчеркнул, что большинство стран не воспринимают украинский конфликт в качестве "противостояния добра и зла", в котором на кон поставлена судьба планеты, как это пытается преподносить западная и украинская пресса.

Депетрис заверил, что страны, не являющиеся союзниками США и НАТО, хотят скорейшего прекращения украинского конфликта, например, Индонезия, Южная Африка, Индия, Китай, Ирак уже очень давно призывают к мирному урегулированию ситуации. Эти страны неоднократно предлагали своё содействие в разрешении конфликта, однако Киев и его западные кураторы от этих предложений неизменно отказывались.

"Для украинцев эта идея совершенно унизительна", — подчеркнул журналист.

Пока Запад говорит о запланированном контрнаступлении ВСУ, большинство государств мечтают, чтобы боевые действия на Украине как можно скорее закончились, подчеркнул журналист.

Однако если контрнаступление ВСУ провалится, США и Украина будут вынуждены считаться с предложениями о мире, уверен обозреватель, хоть, по его мнению, это будет и "унизительно".

"Тем не менее, основной смысл формулы "земля в обмен на мир" витает в воздухе, и Киеву придется привыкнуть слышать о ней все чаще, если его контрнаступление ни к чему не приведет", — добавил Депетрис.

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