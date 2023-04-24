WP: на Запад дали понять Зеленскому, что уверены в его причастности к убийству Дугиной

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Киев получил от Запада недвусмысленное послание по поводу громкого убийства Дарьи Дугиной, украинским властям ясно дали понять, что их считают виновными в гибели девушки. Об этом сообщает издание Washington Post.

"После того, как Дарья Дугина… погибла из-за бомбы в автомобиле…, западные чиновники заявили, что они ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве", — сказано в статье.

Западные чиновники сообщили, что теракт в отношении Дугиной был воспринят ими как провокация, в ответ на которую Россия могла отреагировать очень жёстко.

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года — тогда в Одинцовском районе Подмосковья на Можайском шоссе украинскими спецслужбами был взорван её автомобиль.

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