FT: Зеленский боится, что контрнаступление ВСУ провалится, несмотря на широкую мобилизацию

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Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что анонсированное контрнаступление ВСУ потерпит неудачу, невзирая на проводимую в стране активную мобилизацию украинцев призывного возраста. Об этом сообщает издание Financial Times.

Украинские власти боятся, что даже интенсивная мобилизация не в состоянии пополнить ряды украинской армии необходимым для наступления количеством бойцов.

"Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала, и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 солдат. Но руководство боится, что их не хватит", — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что главный страх Киева заключается в том, что его могут заставить пойти на переговоры с российской стороной после провала контрнаступления ВСУ. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига назвал наступательную кампанию Киева "решающим моментом", который не даёт украинским властям права на ошибку.

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