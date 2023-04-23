Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что анонсированное контрнаступление ВСУ потерпит неудачу, невзирая на проводимую в стране активную мобилизацию украинцев призывного возраста. Об этом сообщает издание Financial Times.
Украинские власти боятся, что даже интенсивная мобилизация не в состоянии пополнить ряды украинской армии необходимым для наступления количеством бойцов.
"Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала, и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 солдат. Но руководство боится, что их не хватит", — сказано в материале.
Авторы подчеркнули, что главный страх Киева заключается в том, что его могут заставить пойти на переговоры с российской стороной после провала контрнаступления ВСУ. Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига назвал наступательную кампанию Киева "решающим моментом", который не даёт украинским властям права на ошибку.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.