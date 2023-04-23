Боевики ВСУ в очередной раз подвергли массированному обстрелу Новую Каховку в Херсонской области. Местная администрация проинформировала об этом в сообщении в Telegram-канале.
По данным ведомства, киевский режим наносит артиллерийские удары по жилым домам. В один из них попал снаряд "натовского" калибра. Информация о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступала. На месте инцидента работают бригады спасателей.
Напомним, Херсонская область присоединилась к Российской Федерации после референдума. Украинское правительство по-прежнему отказывается признавать его легитимность.
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