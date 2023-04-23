Из-за бойкота сербского большинства нет избирателей на местных выборах на севере Косово

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Сербы бойкотировали выборы в структуры местного самоуправления в четырёх муниципалитетах на севере Метохии и Косово. Об этом сообщают корреспонденты информационного портала Kosovo online.

В Северной Косовска-Митровице, Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке избирают сегодня главу, а в Лепосавиче и Звечане также парламентариев скупщин — представительных органов.

Исполнительные и представительные органы муниципалитетов составляли ранее преимущественно кандидаты от политической силы "Сербский список". Однако, в этот раз они решили бойкотировать голосование в связи с провокациями и давлением со стороны косово-албанского правительства.