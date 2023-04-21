В беседе с журналистами военный эксперт Алексей Рамм проинформировал о содержании последней партии груза, отправленной из Германии для нужд Вооружённых сил Украины.
Он проанализировал видео погрузки и высказал предположение, что на кадрах можно увидеть части мобильного госпиталя или элементы полевого пункта управления, передаёт "Московский комсомолец".
"Это такой мобильный контейнер… Ближе к нам лежит одна из его стенок. На неё положили груз", — считает военный эксперт.
Внутри контейнера находились палатки, упакованные в полиэтилен, а также оборудование и полы для них, которые находились в ящиках.
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