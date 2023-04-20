Секретарь СНБО Данилов: на Донбасс ездил не президент России, а двойник Путина

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин не приезжал на Донбасс, а отправил в зону СВО своего двойника.

"Никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Был обычный двойник, которых у него не один — это уже также известная вещь", — рассказал украинский политик в эфире местного телеканала.

Киевский режим делает всё более одиозные заявления, которые стали напоминать бред сумасшедшего, прокомментировал слова Данилова представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума", — добавил председатель движения "Мы вместе с Россией" в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт отметил, что украинские власти попали в цугцванг, и сейчас любой ход ведёт к поражению Киева.

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