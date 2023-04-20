Politico: конфликт Польши и Франции грозит срывом поставок боеприпасов для Украины

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские и французские дипломаты вступили в спор, пытаясь согласовать совместные контракты ЕС на закупку снарядов для нужд украинской армии, сообщает Politico.

Обозреватель издания Якопо Баригацци отметил, что Варшава и Париж не могут решить, следует ли привлекать Вашингтон к этому процессу. По его словам, конфликт грозит срывом военной поддержки Киева со стороны Европы.

"Послы из Франции и Польши не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты Евросоюза на закупку боеприпасов — только местные предприятия или конкуренты из других государств", — подчёркивается в материале.

Автор статьи добавил, что европейские страны намерены за год передать Киеву примерно миллион боеприпасов. Однако перед этим им следует окончательно определиться, должны ли США и Великобритания принимать участие в поставках, резюмировал журналист.

Ранее политик Флориан Филиппо призвал руководство Франции аннулировать союзнические договорённости с США из-за постоянных неудач Вашингтона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.