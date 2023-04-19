CNN: у России проблемы с производством нового вооружения, зато на складах полно старого

2:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Потери в технике во время СВО и санкции Запада привели к тому, что российские Вооружённые силы находятся в состоянии упадка, по мнению западных экспертов. Однако у Москвы достаточно старых запасов для продолжения операции.

Отчёт американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) приводит значительные цифры потерь в области вооружений со стороны российской армии. Они оцениваются почти в 10 тысяч единиц основного оборудования, включая танки, грузовики, артиллерийские орудия и беспилотники. Но в нём также говорится, что Россия может использовать запасы времён Холодной войны, чтобы компенсировать в цифрах то, что она потеряла в технологиях. Об этом пишет CNN.

Мощь российских Вооружённых сил с точки зрения современного оборудования, вероятно, снизится, но темпы операции не упадут. По оценкам CSIS, Москва потеряла от 1 845 до 3 511 танков модернизированного образца Т-72Б3, поставки которых начались в 2013 году. По мнению западных экспертов, новейших танков не хватает и теперь Москва использует танки Т-55, впервые представленные в 1948 году.

В отчёте утверждается, что Москва должна отремонтировать и вернуть строй старые танки, потому что у неё нет ресурсов для создания новых, а западные санкции не позволяют найти детали и инструменты. К примеру, в вопросе оптических систем России полагалось на французский импорт, но сейчас он прекращён, и на заводах устанавливают старые и менее совершенные прицелы даже на самые современные танки.

Что касается высококачественных шарикоподшипников, имеющих решающее значение для производства любого типа движущихся транспортных средств, то 55% довоенных поставок в Россию приходилось на долю Европы и США. Теперь эти источники потеряны, их пытаются восполнить за счёт Китая или Малайзии. Но добиться прежнего качества пока не получается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.