Британки пожаловались на беженок с Украины, "наставляющих им рога" с мужьями

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Жительницы Великобритании пожаловались, что украинские беженки всеми путями пытаются увести из семей британцев. По их словам, по вине эмигранток супруги "наставляют рога" жёнам.

По словам женщин, они предоставили крышу над головой беженкам по программе "Дома для Украины", но благородство обернулось трагедией.

"Среди них есть жертвы предполагаемых краж и мошенничества и, по словам 53-летней Эммы Нишигаки, лидера форума, более дюжины жён, которым наставили рога, чьим мужьям "вскружили головы" их более молодые гостьи", — пишет The Daily Mail.

Ещё одна женщина, мать двоих детей посетовала, что её пришлось подать на развод из-за "похождений" мужа. Он тайком назначал украинской любовнице встречи в пабе.

Кроме прочего, британцы жалуются, что беженцы не хотят работать и только требуют от принимающей стороны оплачивать их потребности.

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