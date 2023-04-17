Жена бывшего президента Казахстана Назарбаева отказалась от его фамилии

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Супруга экс-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара изменила фамилию. Это произошло между 2006 и 2012 годами, написали в EADaily.

По данным СМИ, в 2005 году в перечне аффилированных лиц АО "Холдинговая группа "Алмэкс" Сару указали с фамилией Назарбаева. В депозитарии финансовой отчётности Минфина в подобном списке АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" с февраля 2012 года приведена другая информация, подчеркнули журналисты.

"Экс-первая леди страны имеет ИП "Назарбаева Сара Алпысовна", — добавили в издании.

Руководителем ИП является Конакай Сара Алпыскызы. Как напомнили в СМИ, Алпыскызы — девичья фамилия Назарбаевой.

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