НС: битва за Артёмовск стала для США поворотным моментом в конфликте на Украине

Российская армия располагает достаточными силами, чтобы безболезненно и постепенно перемалывать ВСУ. На данный момент в центре спецоперации на Украине находится Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил сербский аналитик Драгомир Анджелкович в материале для Нови Стандард.

Эксперт отметил, что украинские войска не могут отступить из города из-за громких заявлений Киева о "скорой победе". В худшем случае сломаются не только боевики ВСУ, но и многие западные страны, которые заплатили большую цену за противостояние с Россией, указал аналитик.

"Операция "Бахмут" подходит к концу. <…> Только вопрос времени, когда Украина падёт. Киев вкладывает в конфликт всё", — сообщил Анджелкович.

Эксперт подчеркнул, что войска киевского режима стойко держатся, но несут страшные потери. Запад использует украинцев в качестве "пушечного мяса" в противостоянии с Москвой. Однако в России последствия боевых действий ощущаются довольно слабо. Российские войска медленно, но верно продвигаются к своей цели, отметил Анджелкович.

"В ближайшие месяцы мы будем смотреть на Артёмовск как на ориентир, говорящий о том, что в предстоящий период будет происходить в других важнейших горячих точках конфликта. Операция "Бахмут", несомненно, получит известность, как символический поворотный момент!" — сделал вывод эксперт.

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