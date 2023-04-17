Захарова: Польша разговаривает с Украиной, так как Киев является инструментарием против России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на запрет импорта украинского зерна в Польшу и его транзита в другие государства.

По её мнению, Варшава воспринимает Киев в качестве инструментария против Москвы. Она считает, что с киевским режимом и населением Украины не будет никаких разговоров после стирания границы и поглощения остатков страны Польшей.

"Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей ещё нужна как субъект, как антироссийский инструментарий", — отметила Захарова в Telegram-канале.

Как пояснила дипломат, запреты, связанные с импортом украинского зерна, демонстрируют мнимую заботу западных государств о голодающих по всему миру и решении продовольственной проблемы.

Ранее обозреватели Express заявили, что Польша и Венгрия ударили Украину в спину в тяжёлый момент из-за запретов на реализацию зерна.

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