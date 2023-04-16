Yonhap: корабль ВМС Южной Кореи обстрелял сторожевой катер КНДР

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В Комитете начальников штабов Республики Корея сообщили, что южнокорейский пограничный корабль был вынужден открыть предупредительный огонь по дозорному катеру КНДР в Жёлтом море.

В ведомстве уточнили, что катер Северной Кореи вторгся в чужие территориальные воды во время преследования китайского рыболовецкого судна.

"Патрульный катер Северной Кореи не реагировал на предупреждение по радио, поэтому пришлось произвести 10 предупредительных выстрелов из автоматической пушки", — сообщает издание Yonhap.

После этого, уточняют авторы материала, северокорейский сторожевик вернулся в свою акваторию.

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