Экс-офицер Пентагона: у США нет плана на случай гибели своего солдата на Украине

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Если на Украине погибнет американский солдат, Вашингтон не станет за это отвечать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

По её мнению, резкий ответ на гибель солдата США в зоне спецоперации может привести к войне с Россией.

"Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине, — заявила Коффлер Fox News. — Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине".

Резонный ответ Россия получила бы только в том случае, если бы начала "целенаправленно убивать" американцев сотнями. Кроме прочего, "официально" своё присутствие на Украине Вашингтон так и не подтвердил.

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