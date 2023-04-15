Если на Украине погибнет американский солдат, Вашингтон не станет за это отвечать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
По её мнению, резкий ответ на гибель солдата США в зоне спецоперации может привести к войне с Россией.
"Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине, — заявила Коффлер Fox News. — Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине".
Резонный ответ Россия получила бы только в том случае, если бы начала "целенаправленно убивать" американцев сотнями. Кроме прочего, "официально" своё присутствие на Украине Вашингтон так и не подтвердил.
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