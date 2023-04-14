Египтян разозлил документальный фильм Netflix с темнокожей Клеопатрой

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Сервис Netflix ещё только готовится показать документальный фильм о египетской царице Клеопатре. А у неё на родине эта картина уже вызвала протесты.

Жители Египта чрезвычайно недовольны грядущей премьерой на сервисе Netflix документального фильма "Царица Клеопатра". Их возмущение вызывает тот факт, что создатели картины покажут правительницу Древнего Египта чернокожей, хотя в реальности она таковой не была.

Пока в сети появился только трейлер фильма, его премьера запланирована на май. Но создателей уже обвиняют в так называемом афроцентризме и искажении исторических фактов. Известно, что африканских родителей у Клеопатры не было.

РИА "Новости" сообщает, что в сети уже появилась петиция с требованием отменить выход фильма. Свыше 50 тысяч человек уже поставили под ней подписи.

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