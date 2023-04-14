Власти Одессы приняли решение удалить с памятника "Якорь-сердце" имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Именно его студия создавала данный символ.
В Одессе неожиданно пострадал популярный памятник "Якорь-сердце", созданный некоторое время тому назад в студии Артемия Лебедева. Он представляет собой логотип города, разработанный российским дизайнером в 2012 году. Тогда же была изготовлена и его бронзовая копия.
Украинские СМИ сообщают, что теперь имя российского дизайнера Лебедева с "Якоря-сердце" стёрто. Ранее СБУ Украины предъявила ему обвинение в связи с тем, что Лебедев посещал Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских войск
Позднее блогер выпустил оттуда целый репортаж, который вызвал на Украине большой резонанс.
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