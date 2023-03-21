СБУ предъявило обвинение дизайнеру Артемию Лебедеву после посещения Запорожской АЭС

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Служба безопасности Украины предъявила обвинение известному российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. Летом 2022 года он посещал запорожскую АЭС и завод "Азовсталь".

Заочное обвинение популярному российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву выдвинула Служба безопасности Украины. Ещё летом 2022 он посещал Запорожскую атомную электростанцию, выкладывал фотографии оттуда и даже сделал целый репортаж. Теперь СБУ решила блогера заочно наказать.

"Задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", — говорится в Telegram-канале СБУ.

Сообщается, что Лебедеву предъявлено обвинение по части третьей статьи 436-2 УК Украины за оправдание действий России в отношении Украины Лебедев после посещения Запорожской АЭС и металлургического комбината "Азовсталь" выкладывал материалы в различных источниках, включая и собственный канал YouTube.