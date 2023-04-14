Fox News: президент США Байден ведёт незаконную войну с Россией

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководство США в лице президента Джо Байдена и Конгресса нарушают закон, продолжая военные действия против России. Такое мнение прозвучало на телеканале Fox News.

Президент США Джо Байден вместе с Конгрессом грубо нарушили закон, когда начали военные действия против России в рамках проводимой этой страной СВО. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон, выступая в программе на телеканале Fox News.

Он отметил, что Америка является непосредственным участником военных действий против России, хотя и утверждает обратное. По его словам, американские солдаты сражаются с российскими в рамках войны, которую никогда не объявляли. Эта война не санкционирована Конгрессом, что и является грубым нарушением американского законодательства

Карлсон прокомментировал утечку секретных документов Пентагона, где подробно рассказывалось о состоянии ВСУ и о грядущих планах НАТО по укреплению украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.