Байден предложил ирландцам "лизнуть мир"

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Президент США Джо Байден, выступая на торжественном ужине в Ирландии, неожиданно предложил присутствующим ирландцам "лизнуть мир".

Американский лидер внёс столь необычное предложение после встречи с президентом страны Майклом Хиггинсом.

"Так что спасибо вам всем. Да благословит вас Господь. И давайте… Давайте лизнём мир. Давайте сделаем это", — заявил Байден удивлённым гостям.

Что имел в виду лидер американской нации, он уточнять не стал.

Впрочем, это не первый конфуз Байдена на встречах. Не так давно американский лидер признался, что приехал на пресс-конференцию по случаю стрельбы в школе потому, что ему пообещали холодильник мороженого с шоколадной крошкой.

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