WP: подозреваемый в сливе данных Пентагона был "удручён" конфликтом на Украине

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Служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра, которого подозревают в сливе засекреченной информации Пентагона по Украине, опубликовал данные, потому что был "удручён" отношениями Вашингтона и Москвы, заявили друзья Тейшейра.

По их мнению, весь украинский конфликт и отношения стран из-за него очень беспокоили служащего ВВС.

"Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал "удручающей" битвой между "странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет", — пишет The Washington Post со ссылкой на знакомых подозреваемого.

Как уточнили друзья Тейшейры, он рассчитывал, что документы увидят те, кому "он мог доверять", и не планировал делать из данных резонанс.

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