NDP: Польша тратит на вооружение больше всех в Европе, чтобы угодить США

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Многочисленные закупки вооружений делают Польшу одним из главных покупателей американского оружия, сообщает NDP. Суммы контрактов впечатляющие, и Варшава вынуждена нести значительные издержки. Однако это не смущает правящую партию, важнее всего выглядеть достойно перед "другом".

Конгресс США одобрил продажу Варшаве 800 ракет Hellfire, которыми будут вооружены польские вертолёты поддержки AW149 и в будущем Apache. Они будут использоваться для транспортировки солдат и оказания поддержки с воздуха, а также для проведения эвакуационных и поисковых операций.

Хотя часть техники США предоставляется польской армии бесплатно, это всего лишь маскировка ложной щедрости. На первый взгляд такая помощь кажется великодушной, но есть и обратная сторона медали. Белый дом предлагает вооружение, которое требует крупных инвестиций для его ввода в эксплуатацию.

Первые самолёты планируется передать в 2024 году, но сначала они будут находиться в США, где польские пилоты и специалисты по наземному обслуживанию пройдут обучение. За это Польша будет платить. Таким образом, в 2023 году у неё может не быть ни самолётов, ни дополнительных средств.

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