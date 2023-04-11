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Журналист из США: я видел, как ВСУ запускают бомбы по мирному населению Донецка

1:33
Мир

Американский общественный деятель, политический комик и ведущий Ренди Кредико рассказал о зверствах украинских военных, которые прицельно наносят удары в Донецке по мирным жителям.

Журналист из США: я видел, как ВСУ запускают бомбы по мирному населению Донецка

Кредико заявил, что он, как и все остальные жители США, получают информацию от украинских СМИ, носящую односторонний характер. Именно поэтому он решил приехать в Донецк и оценить происходящее своими глазами.

"Я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Вы не увидите этого в New York Times или CNN", — рассказал Кредико в разговоре с РИА Новости.

Радиоведущий подчеркнул, что в западных СМИ почти ничего не говорится о том, что по Донбассу каждый день наносятся массированные удары. Так же происходило в течение тех двух дней, пока Кредико был в городе.

Журналист заявил, что на его глазах ВСУ обстреляли рынок под открытым небом, который является чисто гражданским объектом, и американцам, конечно же, ни слова об этом не расскажут.

"Это для страха. Нам бы этого не сказали. Западные СМИ сказали бы, что украинские войска бьют по военным целям. Но вчера на рынке под открытым небом, который я только что посетил, военных целей нет! Это полнейший террор", — сказал Кредико.

Журналист признался, что его покорило бесстрашие жителей Донецка, которые живут под обстрелами целых восемь лет.

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Штурм Донецка: десятки погибших
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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